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Постер Артема Шлегеля и «мельница» от Ройса Хэмма – лучшие моменты недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Первые места в Топ-10 у Артема ШлегеляЕнисей») и Ройса ХэммаПарма»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Ройс Хэмм
Артем Шлегель
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