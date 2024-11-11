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Победный бросок Сергея Балашова и блок-шот Джеремайи Мартина – лучшие моменты недели в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Первые места в Топ-10 у Сергея Балашова («Енисей») и Джеремайи Мартина («Уралмаш»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoЕдиная лига ВТБ
Сергей Балашов
logoУралмаш
logoДжеремайя Мартин
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