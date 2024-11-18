«Его бросок стал более четким». Име Удока прокомментировал игру Фреда Ванвлита

Фред Ванвлит набирает форму.

Разыгрывающий «Хьюстона » набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач в победном матче против «Чикаго » (143:107). Это лучший результат баскетболиста в этом сезоне.

«Несколько парней плохо попадали на старте чемпионата. Мы знали, что они придут в норму. Он продолжает хорошую серию с пятничной встречи. Легко заметить, что он стал более энергичным и агрессивным. Он задавал тон нашей атаке, искал броски и принимал верные решения.

Он вернулся после одного матча отсутствия, и мы заметили улучшения в его броске. На старте сезона он промахивался в случаях, когда обычно попадает. Теперь его бросок выглядит более четким, он приходит в форму. Мы разговаривали с тренерами о том, что даже его шаг стал более легким», – прокомментировал прогресс главный тренер «Рокетс» Име Удока .

«Хьюстон» одержал 5 побед подряд и идет с результатом 10-4.