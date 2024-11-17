«Под клубом завязана большая структура, и я не верю, что губернатор не видит этого». Андрей Кириленко прокомментировал финансовое положение «Самары»

У спортивных клубов Самарской области сложности с бюджетом.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел аудит использования государственного финансирования. По сообщениям источников, у баскетбольных команд «Самары», а также областных хоккейных и футбольных команд, возникли проблемы с выплатой зарплат и обеспечением игроков жильем.

Ранее озабоченность судьбой баскетбольного клуба – участника Единой лиги ВТБ – выражала генеральный директор лиги Илона Корстин.

«Мы разговаривали с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым на эту тему. Пока нет понимания о новых цифрах, но уже очевидно, что будут сокращения финансирования на профессиональный спорт. С другой стороны, в руководстве региона есть квалифицированные люди, которые глубоко разбираются в баскетболе, сами в него играли. Поэтому я надеюсь, что БК «Самаре» не дадут расформироваться. Потому что под клубом завязана большая структура. Помимо мужской и женской команды в высших дивизионах российского баскетбола, у них есть коллективы во всех детско-юношеских турнирах, команды в баскетболе 3х3. Это полноценная структура, и я не верю, что губернатор не видит этого. Однако в любом случае это внутренний вопрос региона. Возможно, снизится государственное финансирования, но руководство региона поможет клубу найти спонсоров, даст совет как найти какие-то альтернативные источники финансирования», – прокомментировал ситуацию президент РФБ Андрей Кириленко.

«Самара» находится на 10-м месте в турнирной таблице Единой лиге ВТБ с результатом 4-9.