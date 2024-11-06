У «Самары» проблемы с выплатой зарплат в мужской и женской командах («Мутко против»)
«Самара» испытывает финансовые сложности.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на источники, игрокам женской «Самары не платят зарплату уже полтора месяца. Также им перестали оплачивать и жилье.
Аналогичные проблемы и у баскетболистов мужской команды.
«И если за этот год зарплату обещают выплатить, то что будет после Нового года – неизвестно», – говорится в посте.
Отмечается, что ранее подобная ситуация возникла у самарских футболистов и хоккеистов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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