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Донован Митчелл о предстоящем матче против «Бостона»: «Если хочешь стать лучшим, ты должен побеждать лучших»

Донован Митчелл высказался о предстоящем матче против «Бостона» во вторник.

«Это то, что мы хотим. Если хочешь стать лучшим, ты должен побеждать лучших. Но чтобы быть лучшими, кем мы и пытаемся оставаться, ты должен быть готовым сражаться в каждом матче. И это вопрос психологии. Насколько великими вы хотите быть? Хотите ли вы быть удовлетворенными? Мы боремся, но сейчас только ноябрь. Я все время говорю всем, давайте расслабимся. Я говорю, что сейчас ноябрь. Мы сейчас не боремся за чемпионство. Но это хорошая проверка.

Тот факт, что у нас 13-0, это здорово. Могло быть 9-2. Для меня это не имеет особого значения. Я думаю, самое главное — как мы продолжим формировать привычки, добиваясь наилучшего результата с каждой команды из матча в матч», – сказал лидер «Кливленда».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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