Единая лига ВТБ. ЦСКА играет с «Астаной»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
Московский ЦСКА дома сыграет с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 12-1, Зенит – 12-2, Локомотив-Кубань – 11-3, УНИКС – 10-4, Пари Нижний Новгород – 8-6, Уралмаш – 6-8, Автодор – 6-8, Парма – 6-8, Енисей – 5-9, Самара – 4-9, МБА-МАИ – 3-11, Астана – 0-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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