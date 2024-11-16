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Единая лига ВТБ. ЦСКА играет с «Астаной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

Московский ЦСКА дома сыграет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-1, Зенит – 12-2, Локомотив-Кубань – 11-3, УНИКС – 10-4, Пари Нижний Новгород – 8-6, Уралмаш – 6-8, Автодор – 6-8, Парма – 6-8, Енисей – 5-9, Самара – 4-9, МБА-МАИ – 3-11, Астана – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
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