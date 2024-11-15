НБА показала дизайн площадки для полуфиналов и финала Кубка НБА в Лас-Вегасе

НБА показала расцветку паркета на заключительные матчи Кубка НБА.

Выложенный дизайн будет использоваться в оформлении площадки T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где пройдут полуфиналы (14 декабря) и финал (17 декабря) Кубка НБА-2024.