НБА показала дизайн площадки для полуфиналов и финала Кубка НБА в Лас-Вегасе
НБА показала расцветку паркета на заключительные матчи Кубка НБА.
Выложенный дизайн будет использоваться в оформлении площадки T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где пройдут полуфиналы (14 декабря) и финал (17 декабря) Кубка НБА-2024.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Communications в сети X
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