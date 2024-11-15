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«Лейкерс» хороши в нападении. «Мэджик» – в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА

Кирк Голдсберри представил данные по эффективности защиты и нападения.

Среди замечаний аналитика:

  1. «Кливленд» все еще без ошибок (13-0);

  2. «Оклахома» все еще доминирует;

  3. «Лейкерс» – великолепны!! (в нападении);

  4. «Мэджик» – великолепны!! (в защите);

  5. Привет, «Никс»;

  6. «Филадельфия» и «Милуоки» все еще никакие;

  7. «Голден Стэйт» – это по-настоящему;

  8. За «Хьюстоном» и «Сакраменто» стоит последить;

  9. На Востоке теперь 3 компетентных команды!

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoКливленд
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoЛейкерс
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoФиладельфия
logoСакраменто
logoНБА
Баскетбол - фото
logoОклахома-Сити
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