«Лейкерс» хороши в нападении. «Мэджик» – в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
Кирк Голдсберри представил данные по эффективности защиты и нападения.
Среди замечаний аналитика:
«Кливленд» все еще без ошибок (13-0);
«Оклахома» все еще доминирует;
«Лейкерс» – великолепны!! (в нападении);
«Мэджик» – великолепны!! (в защите);
Привет, «Никс»;
«Филадельфия» и «Милуоки» все еще никакие;
«Голден Стэйт» – это по-настоящему;
За «Хьюстоном» и «Сакраменто» стоит последить;
На Востоке теперь 3 компетентных команды!
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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