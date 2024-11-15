Энн Хэтэуэй понравился эпизод с падением на нее О Джи Ануноби

О Джи Ануноби во время игры чуть не упал на известную актрису.

Форвард «Нью-Йорка » бросился за уходящим в аут мячом и едва не налетел на Энн Хэтэуэй, которая сидела в первом ряду с сыном и мужем.

После матча актриса записала обращение, в котором поблагодарила форварда «Никс» за этот опыт, потому что «всегда мечтала, чтобы в нее врезались».

«Пожалуйста», – ответил баскетболист в соцсетях.