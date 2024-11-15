Офис прокурора отклонил претензии бывшего менеджера по инклюзивности к «Санз», иск на 60 миллионов долларов будет рассматриваться в суде

Андреа Тришан продолжает требовать 60 миллионов долларов от «Санз» .

Бывший менеджер программы по разнообразию, равенству и инклюзивности отработала в организации менее 10 месяцев с сентября 2022 года и была уволена за «систематическое неисполнение своих обязанностей».

Тришан обвиняет клуб в расовой дискриминации, харассменте и преследовании.

На неделе офис прокурора Аризоны отклонил дело. Андреа Тришан и ее адвокаты также ожидают решения от Комиссии по равным возможностям для трудоустройства.

В среду Тришан передала иск в суд.

«Ее заявления не имели никакого основания с самого первого дня. Иск, в котором она требует 60 миллионов долларов, построен на тех же обвинениях, которые только что были отклонены. Мы абсолютно уверены, что суды согласятся с тем, что вся эта история полностью сфабрикована», – заявила вице-президент по связям с общественностью «Финикса » Стэйси Митч.