Бывший менеджер «Финикса» по разнообразию и инклюзивности подала иск к клубу на 60 миллионов долларов

Андреа Тришан требует от «Санз» 60 миллионов долларов.

Бывший менеджер программы по разнообразию, равенству и инклюзивности отработала в организации менее 10 месяцев с сентября 2022 года и была уволена за «систематическое неисполнение своих обязанностей».

Тришан обвиняет клуб в расовой дискриминации, харассменте и преследовании. По словам адвоката, менеджеру пришлось терпеть расистские замечания и враждебную рабочую атмосферу, несмотря на обращения в отдел кадров и руководство.

По словам Тришан, она обратилась к руководству после первых сообщений в прессе о случаях неподобающего поведения членов менеджмента, доложив о том, что часть этих лиц находится в совете по разнообразию и инклюзивности. Специалисту объяснили, что эти сотрудники находятся в совете для исправления их персонального имиджа.

Клуб отрицает эту информацию, заявляя, что в совет входили все члены исполнительного руководства организации, чтобы иметь доступ к программе инклюзивности. «Финикс» настаивает на том, что функции внутренних расследований не входили в трудовые обязанности Тришан.

«Финикс » сменил владельца через некоторое время после раскручивания скандала со служебными взаимоотношениями. Большинство руководителей, отмеченных в расследованиях прессы, остаются в организации.