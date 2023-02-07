Президент «Санз» Джейсон Роули ушел в отставку. Его обвиняли оскорблениях и жестоком обращении с беременными сотрудницами

Президент и главный исполнительный директор « » Джейсон Роули подал в отставку.

Роули обвинялся в неправомерных действиях во время руководства организацией, в том числе выдвигались обвинения в словесных оскорблениях сотрудников, жестоком обращении с беременными сотрудницами и сотрудницами после родов, а также в запугивании.

Роули, который работал в клубе с 2007 года, ранее отверг обвинения.

Предыдущий владелец «Санз» был отстранен от управления клубом за неподобающее поведение на рабочем месте. В понедельник Совет управляющих НБА одобрил продажу «Финикса» и «Меркьюри» бизнесмену Мэтью Ишбии.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?