Президент «Санз» Джейсон Роули ушел в отставку. Его обвиняли оскорблениях и жестоком обращении с беременными сотрудницами

Теги происшествия Финикс НБА отставки Роберт Сарвер Мэтью Ишбия Баскетбол

Президент и главный исполнительный директор «Финикса» Джейсон Роули подал в отставку.

Роули обвинялся в неправомерных действиях во время руководства организацией, в том числе выдвигались обвинения в словесных оскорблениях сотрудников, жестоком обращении с беременными сотрудницами и сотрудницами после родов, а также в запугивании.

Роули, который работал в клубе с 2007 года, ранее отверг обвинения.

Предыдущий владелец «Санз» Роберт Сарвер был отстранен от управления клубом за неподобающее поведение на рабочем месте. В понедельник Совет управляющих НБА одобрил продажу «Финикса» и «Меркьюри» бизнесмену Мэтью Ишбии.

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3 комментария

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kisliy33
с беременными СОТРДУНИКАМИ!!! о как. один раз тетку на втором месяце (о чем он не знал) послал лесом, и вот уже заголовок в стиле "полон штат беременных сотрудников, прям только беременные у них работают, а он их с утра до ночи кроет матом"...
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+6
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Телохранитель Джеймса Уорти
Т.е. Сарвер себя там нормальную команду подобрал, под себя, так сказать
+1
-2
-1
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boller_73
Поговаривают он ел младенцев
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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