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ACB. «Валенсия» разгромила «Сарагосу»

Сегодня состоялся один матч регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Валенсия» дома разгромила «Сарагосу».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 6-1, Тенерифе – 5-1, Валенсия – 5-1, Реал – 5-2, Мурсия – 5-2, Барселона – 4-3, Гран-Канария – 4-3, Манреса – 4-3, Сарагоса – 3-4, Форса Льейда – 3-4, Бильбао – 3-4, Ховентуд – 3-4, Андорра – 3-4, Баскет Корунья – 2-5, Жирона – 2-5, Бреоган – 2-5, Баскония – 2-5, Гранада – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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