Василий Карасев: «Когда «Зенит» почувствовал кровь, его было уже не остановить»

Василий Карасев прокомментировал домашнее поражения от «Зенита» – 68:89.

«У нас сейчас есть проблемы, зачастую все игры проходят как под копирку, особенно концовки. Есть 5-6 человек, с которыми показываем неплохой баскетбол, но молодежь пока на данном этапе особо помочь нам не может.

В концовке вновь сказывается усталость – мы опять смазали абсолютно все свободные броски, при этом мазали те снайперы, которые должны забивать. А «Зенит », наоборот, реализовал сложные броски, и когда петербуржцы почувствовали, так скажем, кровь, их было уже не остановить», – сказал главный тренер МБА-МАИ .