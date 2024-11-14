Хавьер Паскуаль: «В некоторые моменты теряли концентрацию, чем МБА-МАИ прекрасно пользовалась»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над МБА-МАИ – 89:68.

«В первую очередь, хочу поблагодарить МБА-МАИ за сегодняшнюю игру, я желаю московской команде успехов в сезоне. Я уверен, что они могут занимать позицию гораздо выше и заслуживают этого. У них впереди длинный путь.

Что касается нас, то в некоторые моменты мы теряли концентрацию, чем МБА-МАИ прекрасно пользовалась. Мы отлично начали игру, но затем допустили много потерь, москвичи смогли вернуться.

В любом случае, матч длится 40 минут, и в конце концов мы нашли возможности для того, чтобы исправить ситуацию, забили важные броски, перестали так много ошибаться, плюс, лучше выглядели на подборе. Все это позволило одержать победу», – сказал главный тренер «Зенита».