Хавьер Паскуаль: «В некоторые моменты теряли концентрацию, чем МБА-МАИ прекрасно пользовалась»
Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над МБА-МАИ – 89:68.
«В первую очередь, хочу поблагодарить МБА-МАИ за сегодняшнюю игру, я желаю московской команде успехов в сезоне. Я уверен, что они могут занимать позицию гораздо выше и заслуживают этого. У них впереди длинный путь.
Что касается нас, то в некоторые моменты мы теряли концентрацию, чем МБА-МАИ прекрасно пользовалась. Мы отлично начали игру, но затем допустили много потерь, москвичи смогли вернуться.
В любом случае, матч длится 40 минут, и в конце концов мы нашли возможности для того, чтобы исправить ситуацию, забили важные броски, перестали так много ошибаться, плюс, лучше выглядели на подборе. Все это позволило одержать победу», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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