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Дражен Анзулович: «Ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру»

Дражен Анзулович высказал недовольство игрой легионеров «Самары».

«В первую очередь, поздравляю «Уралмаш». Они показали более качественную игру, чем мы. Сегодня я остался недоволен нашей защитой – это касается как индивидуальной защиты, игрой 1 на 1, так и командной.

Мы – не та команда, которая может контролировать игру, не показывая хорошую защиту.

Хочу сказать, что ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру: то, что они показали сегодня – недостаточно», – заявил главный тренер «Самары».

Екатеринбургский «Уралмаш» дома переиграл «Самару» – 81:69.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Дражен Анзулович
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logoУралмаш
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