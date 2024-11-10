Дражен Анзулович: «Ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру»
Дражен Анзулович высказал недовольство игрой легионеров «Самары».
«В первую очередь, поздравляю «Уралмаш». Они показали более качественную игру, чем мы. Сегодня я остался недоволен нашей защитой – это касается как индивидуальной защиты, игрой 1 на 1, так и командной.
Мы – не та команда, которая может контролировать игру, не показывая хорошую защиту.
Хочу сказать, что ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру: то, что они показали сегодня – недостаточно», – заявил главный тренер «Самары».
Екатеринбургский «Уралмаш» дома переиграл «Самару» – 81:69.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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