«Миннесота» представила комплект «городской» формы Ice cold
Миннесота показала новую игровую форму.
Комплект со слоганом «Ice cold» завершает двухлетнюю серию, посвященную временам года. От летнего озера к покрытому льдом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости