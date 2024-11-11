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Никола Йович исполнил победный «энд уан» в матче с «Миннесотой»

«Майами» одолел «Миннесоту» на домашней площадке – 95:94.

Форвард «Хит» Никола Йович стал автором победного попадания. Серб забросил с фолом на последних секундах при «-2».

На счету Йовича 15 очков и 7 подборов при 6 из 11 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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