Джакинан Гэнт присоединился к «Хапоэлю» из Хайфы

Джакинан Гэнт продолжит карьеру в Израиле.

Американский форвард (28 лет, 203 см) принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за «Пари НН», в среднем набирая 5,0 очка, 2,6 подбора, 0,8 перехвата и 0,2 передачи за 14,5 минуты игрового времени.

Клуб воспользовался опцией досрочного расторжения контракта.

Баскетболист продолжит карьеру в «Хапоэле Хайфа».