Джакинан Гэнт присоединился к «Хапоэлю» из Хайфы
Джакинан Гэнт продолжит карьеру в Израиле.
Американский форвард (28 лет, 203 см) принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за «Пари НН», в среднем набирая 5,0 очка, 2,6 подбора, 0,8 перехвата и 0,2 передачи за 14,5 минуты игрового времени.
Клуб воспользовался опцией досрочного расторжения контракта.
Баскетболист продолжит карьеру в «Хапоэле Хайфа».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля»
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