«Автодор» подписал Егора Кулешова

«Автодор» объявил о новом игроке в составе

Клуб из Саратова подписал контракт с легким форвардом Егором Кулешовым (29 лет, 196 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-24/25.

С 2022 года Егор выступал за израильский клуб «Хапоэль Беэр-Шева». В прошлом сезоне в чемпионате Израиля в среднем за игру набирал 12,5 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи.

В сезоне-23/24 Кулешов вошел в Топ-3 лучших снайперов чемпионата Израиля, реализуя 47,6% из-за дуги.