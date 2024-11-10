«Пари Нижний Новгород» расторг контракт с Джакинаном Гэнтом
«Пари НН» расстался с Джакинаном Гэнтом.
«Пари НН» объявил, что американский форвард Джакинан Гэнт покинул команду. Клуб воспользовался опцией досрочного расторжения контракта.
Гэнт принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 5,0 очка, 2,6 подбора, 0,8 перехвата и 0,2 передачи за 14,5 минуты игрового времени.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
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