«Пари Нижний Новгород» расторг контракт с Джакинаном Гэнтом

«Пари НН» расстался с Джакинаном Гэнтом.

«Пари НН» объявил, что американский форвард Джакинан Гэнт покинул команду. Клуб воспользовался опцией досрочного расторжения контракта.

Гэнт принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 5,0 очка, 2,6 подбора, 0,8 перехвата и 0,2 передачи за 14,5 минуты игрового времени.