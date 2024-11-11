Никола Йокич: «То, что я показываю хорошие цифры, является результатом работы всех в команде»

Никола Йокич поблагодарил команду за совместную работу.

«У меня сейчас хороший отрезок. Последние вроде бы 8 матчей, я неплохо играю на старте этого сезона, надеюсь, что смогу продолжить в этом же ключе. Команда выталкивает меня на передний план, я благодарен всем парням. Они выполняют свою работу, заботятся о деталях. То, что я показываю отличные, точнее хорошие цифры – это результат не только моей деятельности, а работы всех в команде.

Весь состав работает на меня в защите. Я просто подбираю мяч, когда кто-то теряет его, или кто-то из парней задевает, а я пытаюсь перехватить. Выполняю роль Печенькового монстра», – заключил сербский центровой «Денвера».

Йокич набирает 29,7 очка, 13,7 подбора, 11,7 передачи, 1 блок-шот и 1,7 перехвата в среднем в первых 10 матчах сезона.