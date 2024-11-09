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Эдуард Рауд о трех тренерах в штабе «Автодора»: «Забавно, когда пожимаешь руки после победы, а мимо тебя проходит шесть или семь тренеров»

Эдуард Рауд рассказал о своей роли в «Автодоре».

– Вы довольны своим функционалом в «Автодоре»?

– Более чем. У меня большая зона ответственности, для меня это было очень важно. Было еще два предложения от клубов Единой лиги, но там надо было идти на позицию скаута. Кажется, что это уже пройденный этап, хотя, безусловно, есть разные задачи. Можно, например, пойти скаутом в топ-клуб Евролиги и продолжать свой профессиональный рост. Еще важный момент: у нас самый малочисленный тренерский штаб в Лиге ВТБ.

– Всего три тренера.

– Да, хотя в прошлом году было два – Миленко и я (в этом году добавился тренер по физподготовке). Бывает забавно, когда в прошлом сезоне мы обыгрывали тот или иной клуб, выходили после победы, чтобы пожать руки, и мимо тебя проходит шесть или семь тренеров. Ты каждому пожал руку, поблагодарил и почувствовал удовлетворенность, что четко выполнил все задачи. Понятно, что когда такой малочисленный штаб, то работать приходится очень много. Но это и была такая задача, которую мы ставили с моими агентами. Что нужно оказаться в том месте, где ты будешь значимой фигурой. У моих друзей, молодых коллег, похожая ситуация. И я рад, что мы к этому пришли.

– Получается, что до роли главного тренера осталось сделать один шаг?

– Понятно, мы обсуждаем эту тему с близким кругом друзей-тренеров, но тут я вижу важный нюанс. Полноценным главным тренером ты становишься только тогда, когда тебя назначают на эту должность за твои достижения, а не потому что главный тренер неудачно выступил. Потому что задача помощника – это делать главного тренера счастливым и уверенным в себе. Да, возможны обсуждения, у нас могут быть разные идеи. Мы здесь для того, чтобы предлагать, обсуждать, анализировать, давать материал. Но в тот момент, когда главный тренер принял решение и вышел из переговорной с четкой идеей, у всего тренерского штаба может быть только этот тренер, только это решение. Если у кого-то остались сомнения, если кто-то продолжает задвигать свою идею, то это разрушает весь коллектив. Главный тренер сказал, будет так, ты вышел, работаешь по этому решению. Есть план А, план В, план С. Я очень рад, что у меня получилось донести эту идею до всех своих помощников, они стали друзьями. Один крестный у моих детей, второй близкий друг, которому я могу позвонить в сложной ситуации, не касающейся баскетбола, – сказал старший тренер «Автодора».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
Миленко Богичевич
Эдуард Рауд
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