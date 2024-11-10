Евролига выпустила документальную короткометражку «ЧАЧО» о Серхио Родригесе

Серхио Родригес завершил карьеру этим летом.

Родригес – трехкратный чемпион Евролиги (2015, 2019, 2023), MVP Евролиги 2014 года, член первой символической пятерки Евролиги того же года, четырехкратный чемпион Испании (2013, 2015, 2016, 2024), победитель итальянской лиги 2022 года, серебряный (2012) и бронзовый (2016) призер Олимпийских игр, чемпион мира (2006), чемпион Европы (2015), серебряный призер Евробаскета (2007) и двукратный обладатель бронзовых наград Евробаскета (2013, 2017).

Документальный короткометражный фильм, выложенный Евролигой, рассказывает о ключевых моментах в карьере и достижениях баскетболиста.