  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Восток – отстой. «Лейкерс» не могут никого сдержать в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
Фото
7

«Восток – отстой. «Лейкерс» не могут никого сдержать в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА

Кирк Голдсберри представил данные по эффективности защиты и нападения.

Среди его наблюдений:

  1. «Оклахома» – «Чикаго Беарз» 1985 года (одно из лучших клубных выступлений в сезоне НФЛ, первые по защите).

  2. «Голден Стэйт» здорово выглядит на обеих сторонах площадки.

  3. «Кливленд» – последняя непобежденная команда!

  4. «Бостон» тоже хорош, но...

  5. Восток – отстой.

  6. «Орландо» не может набрать очки.

  7. «Лейкерс» не могут никого сдержать в защите.

  8. У Запада 9 команд с показателем побед выше 50%.

  9. У Востока – две.

  10. 10 из 13 команд с лучшей разницей очков находятся в Западной конференции!

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoБостон
logoКливленд
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoОрландо
logoНБА
Баскетбол - фото
logoОклахома-Сити
logoЧикаго
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 27 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон», трипл-дабл Йокича (23+20+16) позволил «Денверу» справиться с «Оклахомой» и другие результаты
336вчера, 06:01
НБА. «Кливленд» нанес «Милуоки» шестое поражение подряд, «Детройт» взял верх над «Лейкерс» и другие результаты
2305 ноября, 06:26
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Кливленд» обошли «Бостон» в первой тройке
34 ноября, 18:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Соперников «Уорриорз», включая «Бостон», начинает нервировать их широкая ротация»
20 минут назад
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
835 минут назад
Ник Нерс о дисквалификации Джоэла Эмбиида: «Теперь мы хотя бы знаем, когда он будет играть»
сегодня, 14:19
«Лига обожает драмы». Брайан Уиндхорст рассказал о ситуации в «Бакс»
сегодня, 14:04
Дарко Раякович об Очаи Агбаджи: «Он принял все задачи, которые мы перед ним поставили, и вышел на новый уровень»
сегодня, 13:45
«Нам нельзя впадать в уныние». Ник Нерс рассказал о ротации и планах «Филадельфии»
10сегодня, 13:17
Кендрик Перкинс о защите Д’Анджело Расселла: «Это просто пощечина тренерскому штабу»
9сегодня, 12:13Видео
Энтони Дэвис с высокой вероятностью вернется в состав «Лейкерс» в матче с «Сиксерс»
2сегодня, 09:59
Владимир Демин: «У Егора есть хорошие шансы выйти на драфт в лотерее»
сегодня, 09:44
Евролига. «Панатинаикос» – «Олимпиакос», «Барселона» встретится с «Басконией» и другие матчи
сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор продолжит сезон в G-лиге
3сегодня, 13:29
Андреас Пистиолис: «Встречи с УНИКСом всегда особенные»
сегодня, 12:39
Дмитрий Кулагин о матче с ЦСКА: «Настрой УНИКСа максимально боевой, рабочий и собранный»
сегодня, 11:44
Костас Адетокумбо пропустит дерби с «Олимпиакосом» и еще два матча Евролиги
сегодня, 11:33
Онуралп Битим подписал контракт с «Фенербахче» и отправится в аренду в «Баварию»
сегодня, 11:16
Андре Роберсон и «Виллербан» согласовали контракт до конца сезона
сегодня, 10:56
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Ле-Портель»
сегодня, 10:37
Владимир Демин: «Опыт в системе «Реала» стал очень важным для Егора»
сегодня, 10:31
«Реал» хочет выкупить Исайю Кординье у «Виртуса»
сегодня, 10:14
Энтони Эдвардс: «Если бы «Миннесота» с самого начала включалась в защите, мы были бы лучшей командой НБА»
5сегодня, 09:20