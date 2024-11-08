«Восток – отстой. «Лейкерс» не могут никого сдержать в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
Кирк Голдсберри представил данные по эффективности защиты и нападения.
Среди его наблюдений:
«Оклахома» – «Чикаго Беарз» 1985 года (одно из лучших клубных выступлений в сезоне НФЛ, первые по защите).
«Голден Стэйт» здорово выглядит на обеих сторонах площадки.
«Кливленд» – последняя непобежденная команда!
«Бостон» тоже хорош, но...
Восток – отстой.
«Орландо» не может набрать очки.
«Лейкерс» не могут никого сдержать в защите.
У Запада 9 команд с показателем побед выше 50%.
У Востока – две.
10 из 13 команд с лучшей разницей очков находятся в Западной конференции!
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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