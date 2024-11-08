«Восток – отстой. «Лейкерс» не могут никого сдержать в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА

Среди его наблюдений:

«Оклахома» – «Чикаго Беарз» 1985 года (одно из лучших клубных выступлений в сезоне НФЛ, первые по защите).

«Голден Стэйт » здорово выглядит на обеих сторонах площадки.

«Кливленд » – последняя непобежденная команда!

«Бостон » тоже хорош, но...

Восток – отстой.

«Орландо » не может набрать очки.

«Лейкерс » не могут никого сдержать в защите.

У Запада 9 команд с показателем побед выше 50%.

У Востока – две.