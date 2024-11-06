Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Не выполнили план на игру, не вовремя сбились на индивидуальные действия»

Андрей Ведищев назвал причины поражения «Локо» от «Пармы» – 79:81.

«Мы не выполнили план на игру, не вовремя сбились на индивидуальные действия. Во 2-й четверти превратили «+17» в «+5» и очень плохо начали 3-ю четверть. Потеряли концентрацию, дали «ПАРМЕ» понять, что они могут играть с нами на равных, что они и сделали.

В последних играх слишком мягко действуем в передней линии. На Мартюке сегодня сфолили всего один раз – это говорит о том, что не создаем достаточное давление под кольцом.

Это болезнь роста. Сначала проиграли двум лидерам, сегодня – команде, которая борется за плей-офф. А самое главное – мы не играем так, как хотим. В самый неподходящий момент сбиваемся на индивидуальную игру. Чемпионат длинный, нам нужно сделать выводы. Будем работать», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».