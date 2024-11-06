  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Не выполнили план на игру, не вовремя сбились на индивидуальные действия»
0

Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Не выполнили план на игру, не вовремя сбились на индивидуальные действия»

Андрей Ведищев назвал причины поражения «Локо» от «Пармы» – 79:81.

«Мы не выполнили план на игру, не вовремя сбились на индивидуальные действия. Во 2-й четверти превратили «+17» в «+5» и очень плохо начали 3-ю четверть. Потеряли концентрацию, дали «ПАРМЕ» понять, что они могут играть с нами на равных, что они и сделали.

В последних играх слишком мягко действуем в передней линии. На Мартюке сегодня сфолили всего один раз – это говорит о том, что не создаем достаточное давление под кольцом.

Это болезнь роста. Сначала проиграли двум лидерам, сегодня – команде, которая борется за плей-офф. А самое главное – мы не играем так, как хотим. В самый неподходящий момент сбиваемся на индивидуальную игру. Чемпионат длинный, нам нужно сделать выводы. Будем работать», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби, «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке
13сегодня, 18:55
Григорий Тучков о матче с «Локо»: «Парма» готова дать бой одному из лидеров чемпионата»
сегодня, 08:22
Андрей Ведищев: «Локо» в последних играх слишком часто сбивался на индивидуальные действия»
сегодня, 07:12
Астана – Локомотив-Кубань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 10 ноября
вчера, 22:14Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Выпустите Рида Шеппарда!» Эксперт Кевин О’Коннор объяснил, почему «Хьюстону» нужно чаще заигрывать новичка
8 минут назад
НБА. «Бостон» примет «Голден Стэйт», «Денвер» встретится на своей площадке с «Оклахомой» и другие матчи
1522 минуты назад
Еврокубок. «Бурк» в гостях обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Будучность» встречается с «Ульмом» и другие матчи
23 минуты назадLive
«Они заставляют играть быстро». Джейсон Тейтум объяснил, почему «Пэйсерс» были самым сложным соперником в плей-офф-2024
132 минуты назад
Стив Балмер: «Мы хотели, чтобы Пол Джордж остался. Мы сделали ему крупное предложение»
8сегодня, 19:30
«Мне нужно принять решение». Патрик Беверли задумался о возвращении в НБА
3сегодня, 19:17
Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби, «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке
13сегодня, 18:55
Патрик Беверли: «Стив Балмер обещал построить 94 площадки в Лос-Анджелесе за то, что я остался в «Клипперс»
4сегодня, 17:05
Стив Балмер об уходе Пола Джорджа из «Клипперс»: «Мы сделали правильный выбор»
4сегодня, 16:19
Брайан Уиндхорст о решении Стива Керра посадить Джейсона Тейтума на скамейку: «Он плохо бросал трехочковые»
2сегодня, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Это большая победа для всех нас»
26 минут назад
Кендрик Перкинс: «Если бы у Бена Симмонса и Майкла Бизли был ребенок, это был бы Паоло Банкеро»
452 минуты назад
Василий Карасев после поражения от ЦСКА: «Не могу назвать этот матч провальным»
сегодня, 19:01
Андреас Пистиолис: «Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100 процентов»
сегодня, 18:53
Лу Уильямс: «Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, но Никола Йокич более эффективный»
6сегодня, 18:42
Кендрик Перкинс: «Чет Холмгрен – это белый Кевин Гарнетт»
6сегодня, 18:13
Стивен Эй Смит: «Команда проиграет серию плей-офф, а Дэрил Мори подойдет с аналитикой и скажет: «Видишь, на самом деле мы победили»
2сегодня, 17:58
Тэйлор Дженкинс пропустит матч против «Лейкерс» из-за смерти члена семьи
1сегодня, 17:48
Леброн Джеймс: «Тяжело на душе и в мыслях»
27сегодня, 17:21Фото
«Индиана» проявляет интерес к Джавейлу Макги
4сегодня, 16:40