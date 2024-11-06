Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Это большая победа для всех нас»
«Поздравляю нашу команду, организацию, болельщиков – это большая победа для всех нас. «Локомотив» здорово начал сезон, у них длинный ростер, сильные игроки. Нашей главной задачей на матч было контролировать ритм, потому что ввязываться в быстрый обмен атаками с таким соперником опасно.
Мы смогли умно сыграть в нападении. Знали, что «Локомотив» играет умную защиту, и я говорил игрокам: «Ищите варианты. Если рядом с вами два игрока, то где то игрока нет». И у нас получалось в важные моменты находить свободу.
Очень важным стало то, что мы выиграли подбор – 39:35. «Локо» под щитами доминирует даже над такими командами, как ЦСКА и «Зенит».Но ребята боролись до конца, дотерпели.
При «–17» во 2-й четверти очень удачно вышли ребята со скамейки. Мы перешли на игру большим составом, где-то пожертвовали нападением, но смогли остановить атаку соперника.
«Локомотиву» желаю побед, они находятся на правильном пути. Удачи Андрею Ведищеву на его тренерском пути. Мы работали вместе, я знаю, насколько он увлечен своим проектом. Пусть они достигнут своих целей, а мы – своих», – сказал главный тренер «Пармы».
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