Перед матчем МБА-МАИ и ЦСКА в «Баскет-холле» выступили Sasha Stone и Kolunov

Публику в «Баскет-холле» разогревали популярные исполнители.

Перед матчем МБА-МАИ с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ выступили Sasha Stone и Kolunov вместе с MBA Dance Team.

Матч закончился победой армейцев со счетом 83:67.