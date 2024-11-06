Ник Ричардс пропустит не менее 2 недель с переломом реберного хряща
Ник Ричардс выбыл с повреждением .
Центровой «Хорнетс», как ожидается, пропустит не менее двух недель в связи с переломом реберного хряща под правой ключицей.
Команда не дает четкого графика возвращения Ричардса, за исключением того, что он будет проходить повторную оценку «каждую неделю». Следующее обновление о его состоянии намечено на 17 ноября. Ник пропустит не менее семи матчей.
Ричардс получил травму во встрече с «Селтикс» 1 ноября.
В 5 матчах сезона центровой набирает 11,0 очка и 10,0 подбора за игру в среднем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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