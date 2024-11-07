Бобби Маркс: «Яннис Адетокумбо и «Милуоки» не рассматривают варианты обмена»

Для слухов об обмене Янниса Адетокумбо нет оснований.

«Бакс» неудачно начали сезон с результатом 1-6, дав повод начать обсуждение дальнейшей карьеры звездного форварда. Эксперт ESPN Бобби Маркс прокомментировал ситуацию к клубе.

«Оснований нет. Понимаю, как все выглядит. 1-6, каждый раз, когда команда сталкивается с проблемами, возникают вопросы. Но он не ищет вариантов для обмена. «Милуоки » тоже не рассматривает такую возможность. Обе стороны пытаются понять, что не так с этим составом на старте сезона.

Фантазии на тему обменов Янниса пока нужно отложить. Нет никаких движений в этом направлении», – заявил эксперт.