Бобби Маркс: «Яннис Адетокумбо и «Милуоки» не рассматривают варианты обмена»
Для слухов об обмене Янниса Адетокумбо нет оснований.
«Бакс» неудачно начали сезон с результатом 1-6, дав повод начать обсуждение дальнейшей карьеры звездного форварда. Эксперт ESPN Бобби Маркс прокомментировал ситуацию к клубе.
«Оснований нет. Понимаю, как все выглядит. 1-6, каждый раз, когда команда сталкивается с проблемами, возникают вопросы. Но он не ищет вариантов для обмена. «Милуоки» тоже не рассматривает такую возможность. Обе стороны пытаются понять, что не так с этим составом на старте сезона.
Фантазии на тему обменов Янниса пока нужно отложить. Нет никаких движений в этом направлении», – заявил эксперт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Натана Марциона
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