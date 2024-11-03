1 победа и 6 поражений – худший старт сезона в карьерах Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда

«Бакс» начали сезон с одной победы в семи матчах.

Результат 1-6 – худший старт сезона в карьерах обоих лидеров «Милуоки », Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда .

Показатели Адетокумбо в первых семи матчах – 31,0 очка, 12,3 подбора и 6,3 передачи в среднем за встречу при 63,3% с игры. У Лилларда – 26,2 очка, 5,0 подбора, 6,7 передачи и 3,7 трехочковых попаданий в среднем за матч.