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1 победа и 6 поражений – худший старт сезона в карьерах Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда

«Бакс» начали сезон с одной победы в семи матчах.

Результат 1-6 – худший старт сезона в карьерах обоих лидеров «Милуоки», Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда.

Показатели Адетокумбо в первых семи матчах – 31,0 очка, 12,3 подбора и 6,3 передачи в среднем за встречу при 63,3% с игры. У Лилларда – 26,2 очка, 5,0 подбора, 6,7 передачи и 3,7 трехочковых попаданий в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
logoМилуоки
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
logoЯннис Адетокумбо
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