Кенни Эткинсон: «Мне повезло попасть в очень хорошую компанию»
Кенни Эткинсон прокомментировал успешный старт «Кливленда».
Под руководством нового главного тренера команда добилась результата 9-0 и осталась единственной, идущей без поражений.
«Даже не знаю. Сложилась странная, уникальная ситуация. В команде царят дружеские отношения, все отлично взаимодействуют, эта связь приводит нас к победам. Мне повезло попасть в очень хорошую компанию. Которая уже была успешной ранее. Я очень рад за них, и, как мне кажется, они рады за меня. У нас возникла эта взаимосвязь тренера и команды. Это стоит того, чтобы отпраздновать, очень круто», – улыбаясь заявил Эткинсон.
«Кавальерс» одолели «Пеликанс» (131:122) в последнем матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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