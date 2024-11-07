Кенни Эткинсон: «Мне повезло попасть в очень хорошую компанию»

Кенни Эткинсон прокомментировал успешный старт «Кливленда».

Под руководством нового главного тренера команда добилась результата 9-0 и осталась единственной, идущей без поражений.

«Даже не знаю. Сложилась странная, уникальная ситуация. В команде царят дружеские отношения, все отлично взаимодействуют, эта связь приводит нас к победам. Мне повезло попасть в очень хорошую компанию. Которая уже была успешной ранее. Я очень рад за них, и, как мне кажется, они рады за меня. У нас возникла эта взаимосвязь тренера и команды. Это стоит того, чтобы отпраздновать, очень круто», – улыбаясь заявил Эткинсон.

«Кавальерс» одолели «Пеликанс» (131:122) в последнем матче.