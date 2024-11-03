Василий Карасев: «Не все лидеры МБА-МАИ показывают баскетбол, соответствующий их уровню»
Василий Карасев высказал критику в адрес лидеров МБА-МАИ.
«В концовке потеряли троих лидеров из-за перебора фолов, остались без задних игроков. В концовке нужно просто забивать, нам не хватило этого качества. 63 очка в защите – отличный результат, 58 очков в нападении – отвратительный результат, все просто.
Стабильности нам не хватает, пока что не все те лидеры, на которых мы рассчитываем, показывают баскетбол, соответствующий их уровню. Будем выходить и работать дальше», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
В воскресенье пермская «ПАРМА» в гостях победила московскую МБА-МАИ – 63:58.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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