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Рожер Гримау ведет переговоры с «Динамо Бухарест»

Рожер Гримау может возглавить румынский клуб.

Бывший главный тренер «Барселоны» ведет переговоры с «Динамо Бухарест», самым успешным клубом в Румынии.

Бухарестское «Динамо» является 22-кратным чемпионом Румынии, но не выигрывало титул с 2003 года.

46-летний испанский специалист может заменить сербского тренера Драгана Николича, под руководством которого команда неудачно начала сезон. «Динамо» занимает 7-е место в румынской лиге с результатом 3-4.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: GSP
Рожер Гримау
Динамо-Бухарест
чемпионат Румынии
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