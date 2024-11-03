Рожер Гримау ведет переговоры с «Динамо Бухарест»
Рожер Гримау может возглавить румынский клуб.
Бывший главный тренер «Барселоны» ведет переговоры с «Динамо Бухарест», самым успешным клубом в Румынии.
Бухарестское «Динамо» является 22-кратным чемпионом Румынии, но не выигрывало титул с 2003 года.
46-летний испанский специалист может заменить сербского тренера Драгана Николича, под руководством которого команда неудачно начала сезон. «Динамо» занимает 7-е место в румынской лиге с результатом 3-4.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: GSP
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