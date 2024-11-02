  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сестра Эла Хорфорда: «Круто, что Бронни играет с отцом, но я переживаю за более сильных ребят, которых не выбрали на драфте»
7

Сестра Эла Хорфорда: «Круто, что Бронни играет с отцом, но я переживаю за более сильных ребят, которых не выбрали на драфте»

Сестра Эла Хорфорда Анна поделилась мнением о выступлении Бронни Джеймса в НБА.

Сын Леброна Джеймса выбран под 55-м номером на драфте-2024.

«То, что Бронни Джеймс играет с отцом и все такое – это круто. Но я переживаю за ребят, которых не выбрали на драфте или которые застряли в Лиге развития, зная, что они объективно более сильные баскетболисты», – написала Анна в соцсетях.

В ответ на недовольные комментарии сестра центрового «Селтикс» написала: «В моих словах не было ничего оскорбительно или злобного, разве нет? Люди сходят с ума из-за мелочей 😂 Ребята, вы в порядке?»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Анны Хорфорд
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
соцсети
logoБронни Джеймс
Анна Хорфорд
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бронни Джеймс набрал первые очки в официальных матчах НБА
1631 октября, 07:28Видео
Леброн Джеймс о первой игре Бронни в Кливленде: «Не знаю, справился бы я на его месте»
1331 октября, 04:52Фото
Бронни Джеймс может сыграть в матче против «Кливленда»
629 октября, 17:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Прямая трансляция из Лебронто». Леброн пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика»
1 минуту назадФото
Руди Гобер об эпизоде с Брауном: «Мне понравился данк, но то, что было после – нет. Это часть игры»
130 минут назадВидео
НБА. 38 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Торонто», «Миннесота» одолела «Денвер» и другие результаты
13837 минут назад
Кристиан Браун поставил сверху через Руди Гобера
140 минут назадВидео
Грант Уильямс снес Джейсона Тейтума и получил неспортивный второй степени
4сегодня, 05:30Видео
Уэстбрук начал сезон, реализовав 11 из 45 с игры. У игрока «Наггетс» худший процент в НБА среди тех, кто совершил 40 попыток
17сегодня, 05:20
Эргин Атаман обратился к «Селтикс»: «Вы, ребята, никакие не чемпионы мира. Вы только чемпионы НБА»
8сегодня, 05:11
Стеф Карри занимается по индивидуальной программе. Есть шанс, что лидер «Уорриорз» вернется в понедельник
5сегодня, 04:39
Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой». У него подозрение на сотрясение мозга
1сегодня, 04:21
Евролига. «Жальгирис» обыграл «Монако», «Црвена Звезда» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты
12вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками, которые делают ставки на спорт
112 минут назад
Джейлен Браун: «Я думал, что Тейтум и Грант друзья. Видимо, нет»
154 минуты назад
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом
сегодня, 05:48
На матче по американскому футболу гостевую команду отвлекали изображением статуи Дуэйна Уэйда
1сегодня, 05:42Видео
Нандо Де Коло пришел на матч в образе Джоуи из сериала «Друзья»
1сегодня, 04:50Фото
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Дарушафака», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 04:44
Матиаса Лессора горячо приняли фанаты «Црвены Звезды»
вчера, 21:09Видео
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» разгромил «Стад Рошеле», «Лимож» обыграл «Элан Шалон»
вчера, 20:59
Адриатическая лига. «Игокеа» уступила «Борацу»
вчера, 20:59
Райан Данн о высоком проценте реализации: «Нужно блокировать посторонний шум»
2вчера, 20:46