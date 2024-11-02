Сестра Эла Хорфорда: «Круто, что Бронни играет с отцом, но я переживаю за более сильных ребят, которых не выбрали на драфте»
Сестра Эла Хорфорда Анна поделилась мнением о выступлении Бронни Джеймса в НБА.
Сын Леброна Джеймса выбран под 55-м номером на драфте-2024.
«То, что Бронни Джеймс играет с отцом и все такое – это круто. Но я переживаю за ребят, которых не выбрали на драфте или которые застряли в Лиге развития, зная, что они объективно более сильные баскетболисты», – написала Анна в соцсетях.
В ответ на недовольные комментарии сестра центрового «Селтикс» написала: «В моих словах не было ничего оскорбительно или злобного, разве нет? Люди сходят с ума из-за мелочей 😂 Ребята, вы в порядке?»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Анны Хорфорд
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