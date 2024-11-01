Альфа Каба покинул «Маккаби» после окончания краткосрочного контракта

Альфа Каба закончил сотрудничество с «Маккаби Тель-Авив».

Тяжелый форвард (28 лет, 208 см) был подписан в конце сентября, чтобы помочь команде после травмы Уэньина Гэбриэла.

Каба провел 4 матча за клуб в Евролиге, однако не получил достаточного игрового времени. На его счету 0,2 очка и 0,8 подбора за 2 минуты в среднем.

«Маккаби» идет с результатом 3-4 на первом этапе нового сезона.