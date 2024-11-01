  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тристан Томпсон: «Раньше Эван Мобли был немного робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой»
0

Тристан Томпсон: «Раньше Эван Мобли был немного робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой»

Кенни Аткинсон поощряет агрессивную игру Эвана Мобли в атаке.

«Он заставляет меня брать игру на себя. Идти и атаковать. Всегда искать возможность для атаки кольца», – рассказал форвард «Кливленда».

Роль в нападении заставляет защиту противника уделять повышенное внимание баскетболисту.

«Сложно сосчитать количество розыгрышей, когда он находил открытых игроков на периметре, потому что защита сдваивается на нем», – заявил новый главный тренер Кенни Эткинсон. Специалист признался, что не понимал талант Мобли в распасовке, пока не поработал с молодым баскетболистом в тренировочном лагере.

«У Мобли прорезался настрой «да пошел ты» в этом сезоне. Лето пошло ему на пользу. Теперь он знает, что он тот самый парень. Эта немного высокомерная уверенность в себе необходима. Раньше он был робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой», – заключил одноклубник Тристан Томпсон.

 «Кливленд» выиграл 5 первых матчей. На счету Мобли 19,2 очка, 8,2 подбора, 2,2 передачи, 1,2 перехвата и 2 блок-шота в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoКливленд
logoНБА
logoТристан Томпсон
logoКенни Эткинсон
logoЭван Мобли
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скаут: «Эван Мобли и Джарретт Аллен – главная причина, почему «Кавальерс» могут дойти до финала»
2вчера, 14:11
Кенни Эткинсон о переходе Таунса в «Никс»: «Когда увидел, сразу сказал, что они претенденты на чемпионство»
1429 октября, 13:31
Лиллард – снова в огне, Джа вернулся с похоронным, у Банкеро рекорд без потерь
724 октября, 11:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Чего ныть, если не собираешься сдаваться? Я не собираюсь»
8 минут назад
Ник Нерс: «Начал думать, как совместить Джоэла Эмбиида с Андре Драммондом на площадке»
21 минуту назад
Джоэл Эмбиид: «Сделал слишком многое для этого чертова города, чтобы со мной так обращались»
942 минуты назад
Форвард «Реала» Джанан Муса пропустит минимум 4 недели из-за травмы голеностопа
сегодня, 18:06
Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет о ситуации с Джонатаном Мотли: «Наш клуб в этом не участвует»
1сегодня, 17:52
Дрю Холидэй: «Нам нельзя подходить к играм спустя рукава, это подготовит нас к любой ситуации»
1сегодня, 16:54
«Денвер» в хорошей позиции». Генменеджер Келвин Бут ведет переговоры о продлении контракта
9сегодня, 16:08
НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Миннесота» встретится с «Денвером» и другие матчи
сегодня, 15:53
Ник Янг: «Виктор Вембаньяма еще не нашел свою игру»
1сегодня, 15:37
Чендлер Парсонс о возможном обмене Янниса Адетокумбо: «Это должны быть «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс»
23сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 26 очков Хазера принесли «Бахчешехиру» победу над «Яловаспором»
2 минуты назад
Альфа Каба покинул «Маккаби» после окончания краткосрочного контракта
1сегодня, 17:39
Шейн Ларкин сыграет за сборную Турции на Евробаскете-2025
сегодня, 17:08
Стефани Уайт стала главным тренером «Индиана Фивер»
сегодня, 16:43
Джейк Ларэвиа из «Мемфиса» стал 8-м баскетболистом с драфта-2022, чья опция на 4-й год была отклонена
1сегодня, 16:24
Эргин Атаман пропустит матч «Панатинаикоса» против «Жальгириса» ради сборной Турции
сегодня, 15:22
Атмосфера в раздевалке, в тренажерном зале и на домашней арене – в новом выпуске влога ЦСКА
сегодня, 15:06Видео
«Реал» интересуется Патриком Беверли и Бруно Кабокло, наблюдает за ситуацией в «Хапоэле»
сегодня, 13:10
«Милан» подписал контракт с Нико Мэннионом
5сегодня, 12:55
«Детройт» отказался от опции в контракте Уэнделла Мура
сегодня, 12:31