Тристан Томпсон: «Раньше Эван Мобли был немного робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой»
«Он заставляет меня брать игру на себя. Идти и атаковать. Всегда искать возможность для атаки кольца», – рассказал форвард «Кливленда».
Роль в нападении заставляет защиту противника уделять повышенное внимание баскетболисту.
«Сложно сосчитать количество розыгрышей, когда он находил открытых игроков на периметре, потому что защита сдваивается на нем», – заявил новый главный тренер Кенни Эткинсон. Специалист признался, что не понимал талант Мобли в распасовке, пока не поработал с молодым баскетболистом в тренировочном лагере.
«У Мобли прорезался настрой «да пошел ты» в этом сезоне. Лето пошло ему на пользу. Теперь он знает, что он тот самый парень. Эта немного высокомерная уверенность в себе необходима. Раньше он был робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой», – заключил одноклубник Тристан Томпсон.
«Кливленд» выиграл 5 первых матчей. На счету Мобли 19,2 очка, 8,2 подбора, 2,2 передачи, 1,2 перехвата и 2 блок-шота в среднем.
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