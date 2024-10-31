Скаут: «Эван Мобли и Джарретт Аллен – главная причина, почему «Кавальерс» могут дойти до финала»
По мнению скаута НБА «Кливленд» может стать финалистом в этом сезоне.
«Кэвс» талантливы на всех позициях и хорошо сыграны. Но эти два бигмена (Эван Мобли и Джарретт Аллен) – главная причина, почему они могут дойти до финала. Они представляют самую большую угрозу для остальных команд», – цитирует скаута журналист Сэм Эмико.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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