Адриатическая лига. «Игокеа» уступила «Борацу»
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Боснийский клуб «Игокеа» уступил сербскому «Борацу».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, Дубай ОАЭ – 5-1, Будучность Черногория – 5-1, Мега Сербия – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, ФМП Сербия – 3-3, КРКА Словения – 3-3, Сплит Хорватия – 3-3, Студентски центар Черногория – 3-3, Спартак Суботица Сербия – 2-3, Цедевита-Олимпия Словения – 2-4, Борац Чачак Сербия – 3-5, Задар Хорватия – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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