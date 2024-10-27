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Адриатическая лига. «Мега» примет «Игокеа», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Будучностью» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербскую «Мегу» ожидает встреча с боснийским «Игокеа». Словенская «Цедевита-Олимпия» примет черногорскую «Будучность».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, Дубай ОАЭ – 5-1, Будучность Черногория – 4-1, Мега Сербия – 4-1, Црвена Звезда Сербия – 4-2, ФМП Сербия – 3-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-2, КРКА Словения – 3-3, Студентски центар Черногория – 2-3, Спартак Суботица Сербия – 2-3, Цедевита-Олимпия Словения – 2-3, Сплит Хорватия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Задар Хорватия – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЦедевита-Олимпия
logoАдриатическая лига
logoБудучность
logoБорац Чачак
logoМега
logoСплит
logoИгокеа
logoМорнар Бар
logoСпартак Суботица
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