Гордон Хэйворд о Руди Гобере: «Каждый раз, когда мы играли против быстрых бросающих защитников, было тяжело»
Гордон Хэйворд прокомментировал слабость Руди Гобера.
«У него всегда были проблемы с защитой периметра. Каждый раз, когда мы играли против быстрых бросающих защитников, было тяжело.
У нас всегда возникали проблемы против «Бостона» Айзейи Томаса. Было тяжело с Кембой Уокером, очень трудно с Дэмианом Лиллардом.
Если он выходит к дуге, они проходят мимо него, если остается внутри, они просто бросают», – заключил бывший форвард.
Хэйворд играл с Гобером в «Юте».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Pat Bev Podcast
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости