Гордон Хэйворд о Руди Гобере: «Каждый раз, когда мы играли против быстрых бросающих защитников, было тяжело»

Гордон Хэйворд прокомментировал слабость Руди Гобера.

«У него всегда были проблемы с защитой периметра. Каждый раз, когда мы играли против быстрых бросающих защитников, было тяжело.

У нас всегда возникали проблемы против «Бостона » Айзейи Томаса . Было тяжело с Кембой Уокером , очень трудно с Дэмианом Лиллардом .

Если он выходит к дуге, они проходят мимо него, если остается внутри, они просто бросают», – заключил бывший форвард.

Хэйворд играл с Гобером в «Юте».