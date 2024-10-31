27 очков Билаля Кулибали помогли «Вашингтону» одолеть «Атланту»

«Уизардс» одержали верх над «Хокс» у себя дома (133:120).

20-летний форвард Билаль Кулибали , который проводит второй сезон в НБА , набрал 27 очков, установив личный рекорд результативности. Баскетболист добавил 9 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот к своей статистической линейке, реализовав 11 из 14 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 2 из 2 со штрафной линии.

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг набрал 35 очков и 15 передач в проигранном матче. Защитник забросил 12 из 28 с игры, 4 из 13 трехочковых и 7 из 7 штрафных.