27 очков Билаля Кулибали помогли «Вашингтону» одолеть «Атланту»
«Уизардс» одержали верх над «Хокс» у себя дома (133:120).
20-летний форвард Билаль Кулибали, который проводит второй сезон в НБА, набрал 27 очков, установив личный рекорд результативности. Баскетболист добавил 9 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот к своей статистической линейке, реализовав 11 из 14 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 2 из 2 со штрафной линии.
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг набрал 35 очков и 15 передач в проигранном матче. Защитник забросил 12 из 28 с игры, 4 из 13 трехочковых и 7 из 7 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Вашингтона»
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