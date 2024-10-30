Калеб Агада стал автором 10-го трипл-дабла в истории Единой лиги ВТБ

Калеб Агада оформил трипл-дабл.

Разыгрывающий «Автодора » Калеб Агада оформил трипл-дабл в матче против «Астаны» (88:81), набрав 19 очков, сделав 10 подборов и 15 передач.

Это 10-й трипл-дабл в истории лиги и первый для игроков «Автодора».

Ранее трипл-даблы оформляли только восемь игроков: Виктор Хряпа (ЦСКА, 2013), Джереми Шаппелл («Триумф», 2013), Бернард Кинг («Красный Октябрь», 2014), Аарон Майлз («Красные Крылья», 2014), Скотт Мачадо («Калев», 2015), Энтони Хики («Астана », 2022), Марио Хезоня (УНИКС, 2022), и Коди Миллер-Макинтайр («Парма», 2018, дважды).