Калеб Агада стал автором 10-го трипл-дабла в истории Единой лиги ВТБ
Калеб Агада оформил трипл-дабл.
Разыгрывающий «Автодора» Калеб Агада оформил трипл-дабл в матче против «Астаны» (88:81), набрав 19 очков, сделав 10 подборов и 15 передач.
Это 10-й трипл-дабл в истории лиги и первый для игроков «Автодора».
Ранее трипл-даблы оформляли только восемь игроков: Виктор Хряпа (ЦСКА, 2013), Джереми Шаппелл («Триумф», 2013), Бернард Кинг («Красный Октябрь», 2014), Аарон Майлз («Красные Крылья», 2014), Скотт Мачадо («Калев», 2015), Энтони Хики («Астана», 2022), Марио Хезоня (УНИКС, 2022), и Коди Миллер-Макинтайр («Парма», 2018, дважды).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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