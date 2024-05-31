Лука Дончич – дразнившему его болельщику: «Ну и кто плачет, мазафакер?»

Лука Дончич ответил дразнившему его болельщику «Миннесоты».

Расположившийся в первых рядах под кольцом поклонник «Вулвз» пытался вывести лидера «Мэверикс» из равновесия с самого начала пятого матча. В частности, мужчина демонстрировал жест с плачущим ребенком.

После попадания с фолом в третьей четверти, когда техасцы повели 36 очков, Дончич прокричал: «Ну и кто плачет, мазафакер?»

также прокомментировал ситуацию после игры.

«Что он мне говорил? Я не могу вам повторить такое, если я скажу, то могу подать на него в суд. Но вы же знаете, это меня заводит. Все уже об этом знают», – заявил Дончич.