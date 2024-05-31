Лука Дончич – дразнившему его болельщику: «Ну и кто плачет, мазафакер?»

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео болельщики НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич ответил дразнившему его болельщику «Миннесоты».

Расположившийся в первых рядах под кольцом поклонник «Вулвз» пытался вывести лидера «Мэверикс» из равновесия с самого начала пятого матча. В частности, мужчина демонстрировал жест с плачущим ребенком.

После попадания с фолом в третьей четверти, когда техасцы повели 36 очков, Дончич прокричал: «Ну и кто плачет, мазафакер?»

Лука также прокомментировал ситуацию после игры.

«Что он мне говорил? Я не могу вам повторить такое, если я скажу, то могу подать на него в суд. Но вы же знаете, это меня заводит. Все уже об этом знают», – заявил Дончич.

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11 комментариев
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Снуп Дог? Ты ли это?)
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Советую болельщикам Бостона не говорить ничего в сторону Луки, он этим питается. Будьте к нему добрее, он сыграет хуже, наверно) Помню Дреймонд пошел его поднимать, когда упал. Из-за этого Даллас тогда и проиграл))
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Дончич подавляет как и Леброн , прикол будет если зелёные прогнутся по привычке))
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Ну а если по делу , то сегодня на арене Снуп был лучшим ! Просто красава
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Дончич ! Верни деньги парню за билет ! Будь мужиком
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В начале встречи обратил внимание на болельщика, который крутил кулачками у глаз. Вроде бы Лука чуть позже даже спародировал его, аналогичными движениями)
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а ведь я ему тоже кричал что он толстый нытик, когда он в Москву с Реалом приезжал) Дончич конечно клевый сезон проводит, и если нет Николы, то болею за него от души
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Не злите Дончича, хейтеры)). Благодаря вам он и Бостон вынесет)).
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Ответ boller_73
Снуп Дог? Ты ли это?)
это реально он?
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