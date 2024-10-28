Чус Матео об Уго Гонсалесе: «Не нужно слишком многого от него сейчас ожидать, но он будет очень хорош»
Уго Гонсалес получил серьезное игровое время в чемпионате Испании.
18-летний форвард «Реала» отыграл около 20 минут в двух последних матчах национальной лиги, набирая 8,5 очка, 4 подбора и 2 передачи в среднем.
«Думаю, чтобы научиться бегать, сначала нужно ползать, потом стоять, а потом ходить. Это долгий процесс.
Есть игроки, способные пройти этот путь за меньший срок. Худшее, что может случиться, что он не справится с грузом ожиданий.
Не следует слишком многого ждать от него сейчас. Игра придет к нему, он будет очень хорош.
Я не смотрю на то, что он молодой. Стараюсь защитить его, но он действительно может помочь команде уже сейчас», – прокомментировал отношение к испанскому баскетболисту главный тренер Чус Матео.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
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