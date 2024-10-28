«Расселл Уэстбрук должен закончить карьеру». Скаут НБА поделился мнением о защитнике «Денвера»
«Наггетс» начали сезон с двух поражений.
Расселл Уэстбрук набирал 4 очка, 3 подбора, 3,5 передачи, 1,5 перехвата и 1,5 блок-шота за 20 минут в среднем в первых двух матчах, реализуя 11,1% бросков с игры, 11,1% трехочковых и 50% штрафных.
Скаут НБА высказался по его поводу в интервью Hoops Wire: «Им нужно избавиться от Расса. Он не может бросать. У них нет пространства, когда он на паркете. Противники изо всех сил провоцируют его на броски и заваливают Йокича телами в краске. Когда он идет под корзину, он заходит так далеко, что теряет позицию и не может даже реализовать лэй-ап. Рассу нужно заканчивать карьеру. Он больше не хороший игрок».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
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