Виктор Оладипо принял участие в закрытой тренировке, за которой наблюдали представители клубов НБА, и надеется вернуться в лигу

Защитник работает над возвращением в НБА.

Виктор Оладипо принял участие в закрытой тренировке в Лас-Вегасе, за которой наблюдали представители множества клубов НБА и европейских команд. Оладипо играл в полноконтактные 5 на 5 с профессионалами из разных стран. По словам нескольких источников из команд, присутствовавших на просмотре, игрок находится в отличной форме.

33-летний защитник последний раз выходил на паркет в 2023 году в составе «Майами », когда в матче плей-офф против «Милуоки» получил разрыв сухожилия надколенника левого колена.

В своем последнем на данный момент сезоне в НБА 2-й номер драфта-2013 принял участие в 42 матчах «Хит», набирая в среднем 10,7 очка (39,7% с игры, 33% из-за дуги), 3 подбора и 3,5 передачи.

«Я чувствую себя просто отлично! Лучше, чем за последние 7 лет – разумом, телом и душой. Я знаю, что я боец! Я знаю, что я воин! Я видел все грани этой игры и этой лиги. Я знаю, что могу помочь любой команде в любой роли и любым способом! И я знаю, что люди ждут...» – написал Оладипо в соцсетях.