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«Индиана» уволила главного тренера Кристи Сайдс после двух сезонов

«Индиана» объявила о смене главного тренера.

Клуб женской НБА «Индиана» в воскресенье объявил, что расстался с главным тренером Кристи Сайдс.

«Мы невероятно благодарны тренеру Сайдс за то, что она взяла на себя задачу провести нас через комплексный переходный период в течение последних двух сезонов, а также хорошо подготовила нас к будущему росту. Хотя такие решения никогда не даются легко, также крайне важно, чтобы мы оставались смелыми и настойчивыми в достижении наших целей, которые включают в себя максимальное использование нашего таланта и возвращение чемпионского титула WNBA в Индиану», – сказала президент «Индианы» по баскетбольным операциям Келли Краускопф.

За два года работы главным тренером Сайдс показала результат 33-47 (41,3%) в регулярном чемпионате, а в минувшем сезоне помогла команде впервые с 2016 года выйти в плей-офф.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Индианы»
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