Майк Джеймс опроверг слухи об общении с Димитрисом Итудисом

Майк Джеймс отрицает, что общается с Димитрисом Итудисом.

Разыгрывающий «Монако» опроверг слова владельца «Хапоэля Тель-Авив » Офера Янная о том, что Джеймс регулярно общается с Димитрисом Итудисом и заинтересован в переходе в израильский клуб.

После выступления Янная в подкасте The Baseline Podcast 34-летнему защитнику в соцсети X задали вопрос, правда ли это. «Нет», – ответил Джеймс.

У Джеймса остается два года по действующему соглашению, но он захотел покинуть «Монако » после дисквалификации за потасовку в общественном месте.

Джеймс играл у Итудиса в ЦСКА с 2019-го по 2021 год. В 2021 году он покинул клуб из-за конфликта с главным тренером.